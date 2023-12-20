توزيع كراس متحركة ومكتبات برايل في اليوم العالمي للإعاقة بالأقصر

شهد محمد عبد الفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بديوان عام محافظة الأقصر، والتي تنظمها مؤسسة حلم تحدي الإعاقة والتنمية، بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

حضر الاحتفالية كل من؛ صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، وهالة حسن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حلم وأحمد علاء الدين، نائب رئيس مجلس الأمناء و تامر حليم أمين الصندوق، ومصطفى الناظر، مدير مكتب مؤسسة حلم بالأقصر، ولدكتور حسام القاضى رئيس مجلس إدارة نادى الإرادة والتحدي، وجمال يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية المصري.

تسليم كراس متحركة

وتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الاستعراضية مقدمة من فريق جمعية المصري، وشعر وإنشاد ديني، وجرى تسليم كراسي متحركة لعدد 8 طلاب من مدارس التربية الخاصة، وعدد 11 مكتبة برايل لطلاب فصول النور الملحقة بمدرسة طه حسين للمكفوفين، وعدد 2 طرف صناعي، وسماعتين لضعاف السمع، وكرسيين كهربائيين.

تحقيق التكافل الاجتماعي

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، أهمية الجهود المبذولة من قبل الدولة في مجال انتفاع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الخدمات، واللعمل على إزالة الحواجز والتحديات بما يكفل دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير الخدمات المناسبة لهم؛ لدعمهم وحصولهم على الحياة الكريمة اللائقة وتحقيق التكافل الاجتماعي، وتحدى صعوبات الحياة، متوجهاً بالشكر والتقدير لكافة القائمين على تنظيم أحتفالية اليوم العالمى لذوى الاعاقة بهذا الشكل اللائق والمشرف.

وأشاد محمد عبد الفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، بدور مؤسسة حلم تحدى الإعاقة والتنمية لسعي القائمين عليها لتحقيق أقصى درجات التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تثقيف الأفراد والمنظمات على دعمهم ودمجهم، مع توفير آليات تيسير الصعوبات لهم لمواجهة تحديات الحياة.