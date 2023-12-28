«ميقاتي»: استمرار الاستفزازات الإسرائيلية قد يؤدي إلى تدهور الوضع بالمنطقة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم الخميس، بأنَّ رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، طالب خلال لقائه مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وفي جنوب لبنان.

ونقلت «القاهرة الإخبارية» عن الحكومة اللبنانية أن «ميقاتي» شدد على أن استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في جنوب لبنان، قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع، واندلاع حرب شاملة في المنطقة.