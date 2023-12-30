جاري أولدمان عن فيلم «Harry Potter»: أنقذني بعد طلاقي

كشف النجم الإنجليزي جاري أولدمان كيف أسهمت أدواره في أفلام «Harry Potter» وسلسلة «The Dark Knight»، الذي اشتهر بتجسيد شخصية «سيريوس بلاك» في سلسلة أفلام هاري بوتر، وقد لعب دور ضابط شرطة مدينة جوثام جيم جوردون، مع النجم كريستيان بيل في الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج كريستوفر نولان، في إنقاذه خلال فترة شخصية صعبة في حياته على حد تعبيره.

وقال جاري أولدمان البالغ من العمر 65 عاما، في البرنامج الذي تقدمه الممثلة الأمريكية درو باريمور، إنه بدأ يرفض فرص التمثيل في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من أجل قضاء المزيد من الوقت مع أطفاله الثلاث ألفي (35 عامًا) وتشارلي جون (24 عامًا)، وجاليفر فلين (26 عامًا)، بعد انفصاله عن زوجته الثالثة دنيا فيورنتينو، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

وأوضح الممثل الحاصل على جائزة أوسكار: «الحمد لله على هاري بوتر، لقد أنقذتني أفلام باتمان وهاري بوتر حقًا، لأن ذلك يعني أنني أستطيع القيام بأقل قدر من العمل مقابل أكبر قدر من المال، واستطيع أن أكون بعد ذلك في المنزل مع الأطفال».

جاري أولدمان: سافرت 27 مرة ما بين لندن ولوس أنجلوس

وأضاف: «عندما كنت في الثانية والأربعين من عمري، استيقظت وأنا مطلق وحصلت على حضانة هؤلاء الأولاد، وكان ذلك في حد ذاته صعبًا لأنه كان هناك تحول في الصناعة حيث تم تصوير الكثير من الإنتاجات في أماكن عديدة حول العالم المجر، التشيك وأستراليا»، قائلا إنه قام بما يصل إلى 27 رحلة ذهابًا وإيابًا بين لندن، حيث كان يتم تصوير ثلاثية أفلام «The Dark Knight»، ومنزله في لوس أنجلوس من أجل قضاء بعض الوقت مع أطفاله

5 زيجات لـ جاري أولدمان من 1987 إلى 2017

تزوج أولدمان خمس مرات، تزوج لأول مرة من الممثلة الإنجليزية ليزلي مانفيل في عام 1987، لكنهما انفصلا في عام 1989 بعد وقت قصير من ولادة ابنهما ألفي، تزوج للمرة الثانية من الممثلة أوما ثورمان في عام 1990، وانفصلا أيضًا بعد عامين، بينما أنجب نجليه تشارلي وجوليبر من الثالثة دنيا فيورنتينو، التي تزوج منها من عام 1997 إلى عام 2001.

تزوج أولدمان من زوجته الرابعة، ألكسندرا إيدنبورو، ليلة رأس السنة الجديدة عام 2008، وتقدمت إيدنبورو بطلب الطلاق في يناير 2015، بسبب «خلافات لا يمكن التوفيق بينها»، على حد تعبيرها، وتزوج من زوجته الحالية، جيزيل شميدت، في أغسطس 2017.