شروط حجز التذكرة للطلاب القُصّر للسفر خارج مصر دون ذويهم

حددت شركة مصر للطيران، عدد من الشروط يجب أن يتم استيفاءهم أثناء حجز تذكرة الطلاب القُصر حتي يتمكنوا من السفر إلى خارج البلاد ومن بين تلك الشروط وثيقة إثبات سنهم.

شروط حجز التذكرة للطلاب القُصر

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» شروط حجز التذكرة للطلاب القُصر للسفر خارج مصر، وفقا لما أعلنته شركة مصر للطيران، بناء على تعليمات الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية في منع الأقل من 18 عاما من السفر دون ذويهم.

1- استكمال نموذج القُصَّر غير المصحوبين (UM) قبل التسجيل، وهذا النموذج متاح في مكتب EGYPTAIR المحلي أو من خلال وكيل السفر.

2- لحجز رحلة للقُصَّر غير المصحوبين عبر الإنترنت، لابد من الاتصال بمكتب EGYPTAIR من أجل استكمال نماذج القُصَّر غير المصحوبين (UM) المطلوبة.

- ​القُصَّر غير المصحوبين والذين تقل أعمارهم عن عامين ربما لا تتم الموافقة على نقلهم.

وتبدأ غدا الاثنين 1 يناير 2024، شركات الطيران تطبيق تعليمات الإدارة العامة للجوازات في قرار منع سفر الأقل من 18 عاما من السفر دون ذويهم.