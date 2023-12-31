أغنية «3 ساعات متواصلة» تحقق 1.5 مليون مشاهدة منذ طرحها على «يوتيوب»

حققت أغنية «3 ساعات متواصلة» للفنانة روبي نحو 1.5 مليون مشاهدة خلال أيام معدودة، وتصدرت التريند الأول على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

نجاح أغنية «3 ساعات متواصلة»

الأغنية الجديدة احتلت المرتبة الثانية في كل من دول الكويت والسعودية والأردن، وواصلت نجاحها بالتواجد في المركز التاسع عالميا لتصبح النجمة العربية الوحيدة بين أول 30 أغنية رواجا على يوتيوب، وتفوقت على عدد كبير من الأغنيات التي طرحها مجموعة من النجوم خلال الأيام الماضية

معلومات عن أغنية «3 ساعات متواصلة»

أغنية «٣ ساعات متواصلة» للفنانة روبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.