الرئيس التنفيذي لـ«9090»: حققنا 120 مليون مشاهدة على المنصات.. ونقترب من اقتناص الدرع الذهبي لـ«يوتيوب»

قال عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذى لراديو 9090، إن الخريطة البرامجية الجديدة للشبكة المقرر انطلاقها فى العام الجديد 2024 تشهد أفكاراً جديدة يقدمها مجموعة مميزة من الإعلاميين، فضلاً عن مواكبة مجالات الذكاء الاصطناعى من خلال تقديم برنامج «AI بالعربى» الذى يهدف لتعريف المستمعين بتطورات أحدث التقنيات الرقمية فى مصر والعالم.

عبدالفتاح مصطفى: محطتنا الأولى فى الساحة الإذاعية.. ونقدم أكبر خريطة برامجية فى العام الجديد

ما ملامح الخطة الإذاعية الجديدة لراديو 9090 فى 2024؟

- إذاعة راديو 9090 صنعت لنفسها مكانة خاصة منذ أكثر من 11 عاماً، وتُعد الأولى على كل المستويات بين المحطات الإذاعية، والدليل على ذلك كل الجوائز التى حصلت عليها الإذاعة على مدار السنوات الماضية، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى فى المقام الأول، وأيضاً مستمعينا الواثقين فى برامجنا، لذلك حاولنا هذا العام تقديم خريطة جديدة تضم أكثر من 37 برنامجاً، منها 17 برنامجاً جديداً ومتنوعاً تواكب العصر، كما حرصنا على أن تشمل الخريطة نجوماً كباراً، ليعطوا ثقلاً كبيراً للراديو، لذلك أستطيع بكل ثقة أن أؤكد أننا أطلقنا هذا العام أكبر خريطة برامجية منذ نشأة «9090»، وهى خريطة متنوعة تشمل الفن والرياضة والتكنولوجيا وأيضاً علم المصريات.

«لعبة وحدوتة» لترسيخ القيم والمبادئ لدى الأطفال.. و«AI بالعربى» أول برنامج يتناول الذكاء الاصطناعى

حرصت على التنوع فى اختيار البرامج للعام الجديد، ما أبرزها؟

- قدمنا برامج جديدة للأطفال منها «لعبة وحدوتة» من تقديم مها مصطفى، ويخاطب الأطفال من سن 3 أعوام حتى 11 عاماً، وسوف ينطلق يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 10 إلى 11 صباحاً، وهدفه الأساسى ترسيخ القيم والمبادئ لدى الأطفال بطرق مبسطة، وأيضاً برنامج «كلامنا مزيكا» لفادى إبراهيم، ويُذاع كل يوم سبت، ويتناول موسيقى «الأندرجراوند» المنتشرة، لا سيما أن تلك النوعية من الموسيقى لها جمهور كبير.

حدثنا عن نوعية برامج التطور التكنولوجى الجديدة فى الراديو، وبخاصة «AI».

- حرصنا على أن يكون ضمن خريطة البرامج الجديدة برنامج يهدف لتعريف المستمع بتحديات وفرص الذكاء الاصطناعى فى مصر والعالم، يحمل اسم «AI بالعربى»، وهو من تقديم رغدة الشيمى، وبفضل الله نحن أول إذاعة تقدم برنامجاً يتحدث عن الذكاء الاصطناعى، سيكون موعده يوم الأحد من الساعة 9 حتى الساعة 11.

«ملوك الكرة» لمتابعة الدوريات الأجنبية والأوروبية.. و«ست البيت» يناقش قضايا المرأة

ما خطة «9090» لتغطية دوريات كرة القدم العالمية؟

- يقدم إبراهيم عبدالجواد برنامج «كورة فى 90»، يُعرض يومياً من 10 إلى 11، من الأحد إلى الخميس، ولكن الدوريات الخمسة الكبرى الخاصة بإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، ودوريات عربية أخرى، دائماً ما تقدم مباريات كرة القدم فى «الويك إند»، فقررنا أن نقدم برنامج «ملوك الكرة» من تقديم محمود الفقى، ويُعرض يومى الجمعة والسبت من 10 إلى 11 مساء، والبرنامج يهدف لمتابعة الدوريات الأجنبية والأوروبية وتقديم جميع الأخبار والتقارير والتحليلات بخصوص الكرة العالمية.

المرأة صاحبة أكبر نسب استماع للمحطات الإذاعية، ما جديد «9090» للسيدات؟

- قررنا تقديم «ست البيت»، وهو برنامج يناقش كل ما يخص المرأة، سواء كانت ربة منزل أو عاملة، من تقديم داليا الخطيب، ويناقش كل ما يخص المرأة ويعرض العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، إذ يطرح القضايا على المستمعين للمناقشة ويتلقى العديد من وجهات النظر، ومن البرامج الناجحة المستمرة فى الإذاعة «حالة جديدة» لهند جاد، وهو برنامج اجتماعى يستهدف المرأة، ويعرض كيفية التعامل مع المشكلات التى تواجهها فى حياتها الخاصة والعملية مع استضافة ضيف متخصص.

الجانب الترفيهى لا غنى عنه فى الراديو، ما البرامج التى تهتم بهذا المحور؟

- قدمنا برنامجاً شعبياً جديداً باسم «كله بالأغنية يفك» من تقديم إيمان مختار، ويُعرض يومى الخميس والجمعة من الساعة 7 إلى 9، يقدم أغانى شعبية وسوف تستضيف من خلاله مجموعة من نجوم الأغنية الشعبية، وتعتمد فكرته على التنقل بين محطات الفنانين الشعبيين وكل محطة تعبّر عن مفهوم أو معنى فى حياة المطرب، وأيضاً نقدم برنامجاً جديداً يحمل اسم «خمسة على الطريق» من تقديم عبير بسيونى ورامى الحلوانى، وهو برنامج شبابى ترفيهى يجمع بين المعلومة والترفيه لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب والعمل على استعادة القيم والأخلاق بأسلوب مبسط، وأيضاً برنامج «كمل يومك» مع فادى إبراهيم ويقدم من خلاله أغنيات شبابية وبعض المسابقات، وبرنامج «ساعتين جامدين»، تقديم حسام عصام لـ«النوستالجيا»، وبرنامج «عشان الزحمة تعدى» من تقديم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وهو ترفيهى إخبارى.

يهتم «9090» بعرض جوانب تاريخية مهمة، ما جديده بشأن هذا النوع من البرامج؟

- نقدم هذا العام برنامج «زى ما التاريخ بيقول» للإعلامية بسنت بكر، يتحدث عن تاريخ مصر وتكوين الشخصية المصرية على مر العصور، ويهدف للتعريف بالهوية والشخصية المصرية عبر التاريخ، سواء كانت فرعونية أو قبطية أو يونانية رومانية أو إسلامية، وسوف نتحدث عن العصر الفرعونى، ويكفى أن محافظة الأقصر بها ثلث آثار العالم، وسوف تكشف أسراراً فى هذا الشأن، ويستمر أيضاً عرض برنامج «خمسينة شاى» مع الدكتورة لميس جابر بعرض حدث أو حدثين من وجهة نظرها وسرد تاريخ مصر ومشاركات المستمعين معها من خلال الرسائل فى حكاية من تاريخ مصر.

ما خطة الإذاعة بخصوص الشق السياسى؟

- طوّرنا برنامج الإعلامى محمد على خير، من خلال تقديم برنامج جديد يحمل اسم «اللى جاى خير»، وهو برنامج حوارى سياسى اجتماعى يغطى أحداث وقضايا الشارع المصرى الساخنة عن طريق عرض وجهة نظر المجتمع ورأى الشارع فى هذه الأحداث والقضايا واستضافة ضيوف سياسيين واجتماعيين لمناقشة حول موضوع الحلقة، وأيضاً برنامج «حال بلدنا» تقديم أحمد خيرى وهو برنامج لمتابعة الوضع الحكومى ويقدم قراءة مجتمعية للمشكلات، والجديد أنه من الممكن أن يقدم للجمهور خدمات وحلولاً لمشكلاتهم من خلال استضافة مسئول حكومى على الهواء واستعراض رؤية جديدة مستقبلية لدى الحكومة.

وماذا عن خريطة الراديو بشأن الفقرات الغنائية؟

- سوف نقدم برنامج «الحفلة» من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 12 إلى 2، ونعرض حفلات لكبار المطربين مثل جورج وسوف، وديانا كرزون، وأصالة، وحفلات لايف من الزمن الجميل، ونعيد تقديمها من جديد للجمهور، وأيضاً نقدم برنامج «تسعيناتى»، ويتم من خلاله إذاعة مجموعة من أفضل الأغانى التى قدمها نجوم الغناء فى الثمانينات والتسعينات، منهم إيهاب توفيق وحميد الشاعرى ومصطفى قمر، وغيرهم.

ماذا عن تغطية الجانب الاقتصادى، خاصة أسعار الذهب والعقارات؟

- نقدم هذا العام برنامج «دراسة واقتصاد»، يوم الاثنين من الساعة 1 إلى 2، وهو يهتم بالقضايا الاقتصادية التى تمس المواطنين، سواء كانت خاصة بـ«بنوك، عقارات، بورصة»، وحركات البورصة الخاصة بالشركات والأسهم والذهب والعقارات والبنوك، وأيضاً التحدث عن «حياة كريمة»، ولكن بطريقة مبُسطة للجمهور لتوصيل المعلومة بشكل سلس.

استمرار «كلام معلمين» و«صباحك ومطرحك» لأحمد يونس.. و«المانيفستو» لأحمد الطاهرى

هل سنرى تطويراً فى مضمون البرامج الأساسية الجماهيرية؟

- يستمر برنامج «صباحك ومطرحك» من الساعة 7 إلى 9 صباحاً، والمعروف عنه تقديم المتعة والترفيه ومشاركة المستمعين رحلة الذهاب إلى العمل، وأيضاً برنامج «كلام معلمين»، الذى يعتمد على مجموعة من الفقرات الهدف منها ربط المستمع بالراديو من خلال المشاركة فى كل فقرات البرنامج، ولم يتم تغيير الفكرة باعتبارها الأساس الذى تعلق به الجمهور، ولكن من الممكن أن يكون هناك تغيير فى بعض الفقرات.

كيف ترى دور برنامج «المانيفستو» للإعلامى أحمد الطاهرى فى الارتقاء بالوعى الثقافى؟

- يستمر عرض البرنامج يومى الاثنين والثلاثاء، وهو من البرامج المهمة على شبكة الإذاعة، ويهدف إلى تسليط الضوء على كواليس العمل الإعلامى والصحفى والبرلمانى فى مصر من خلال فقرات «انت مين، الجورنالجى، عالم تانى، المانيفستو معاك».

ماذا عن تغطية الجانب الدينى؟

- سوف نستمر فى عرض برنامج «حامل المسك» مع الشيخ أسامة الأزهرى، الذى يُعرض كل يوم جمعة، وهو برنامج دينى يتحدث عن مفاتيح جمال الإيمان ويتناول أيضاً المسائل الدينية عامة والأمور الفقهية بطريقة ميسرة عن طريق التواصل مع المستمعين بالمكالمات التليفونية أو إرسال الاستفسارات والأسئلة عن طريق الرسائل، ويجيب عنها الشيخ على الهواء.

حرصت على استمرار «لسه الصبح» فى الفترة الصباحية، ما أبرز تحديات البرنامج؟

- يستمر كل من مينا عطا وسالى سعيد بتقديم «لسه الصبح»، وهو برنامج صباحى لذوى العمل المتأخر، من الأحد إلى الخميس، وحصد البرنامج نسب مشاهدة عالية على جميع المنصات الرقمية، ونتوقع له المزيد من النجاح فى العام الجديد.

لا يمكن إغفال برنامج «تفرق» لرامى رضوان، ما تفاصيله فى العام الجديد؟

- سوف يُعرض البرنامج يوم الأحد من الساعة 12 إلى الساعة 2، وهو برنامج يتحدث عن أحوال الشارع والمستمعين وكيفية تطوير أفكارنا فى حل المشكلات والحدث الأسبوعى الأهم.

ما سبب تصدُّر «الراديو بيضحك» لفاطمة مصطفى «التريند»؟

- فاطمة مصطفى من أنجح وأشطر المذيعات فى راديو 9090، برنامجها حقق بمفرده ما يقرب من 90 مليون مشاهدة، واستضافت من خلاله كبار الممثلين والميجا ستار، وهذا أهّلها عن جدارة أن تكون «تريند» باستمرار، وتُعد «فاطمة» عنصراً مهماً وأساسياً فى الراديو، بل ساعدت بشكل كبير فى نجاح المحطة من خلال استضافتها لأكبر نجوم الفن والتليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعى وكل المشاهير، فضلاً عن تقديم فقرات عديدة داخل البرنامج ومسابقات بين المستمعين.

وماذا عن برنامج «مفيش نوم» لحسام عصام؟

- هو برنامج ليلى يتناول بعض الفقرات، منها «المزيكاتى» وتتناول أغيات بتوزيع مختلف، وأيضاً «كلمتين منين» وهى عبارة عن مسابقة من جزء لمسرحية أو فيلم من أجل إيجاد اسم العمل الفنى لها وتلقى مكالمات وطلبات المستمعين، وستتم إذاعته يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وما الجديد فيما يخص قضايا الشباب؟

- نعرض برنامج «يلا بينا» من تقديم رغدة الشيمى ورضوى حسن، ويقدم نماذج حقيقية لشباب استطاعوا من خلال مشروعات صغيرة تحقيق النجاح فى حياتهم العملية، وتتم استضافتهم فى الاستوديو للحديث عن تجربتهم.

الموبايل فى يد الجميع.. كيف تستفيد «9090» من هذا الأمر وتستغله لصالحها؟

- لدينا تطبيق على الهاتف المحمول، بمجرد تحميله سوف يجد المستمع سيرة ذاتية بأسماء المذيعين، و«لايف» يُشعر المشاهد بأنه يجلس مع المذيعين فى الاستوديو، فأصبح المستمع أو المشاهد يصل لنا بسهولة، فالردايو يُعتبر أرخص وسيلة إعلامية، بمجرد الضغط على زر تستطيع أن تستمع إلى كبار المذيعين، ومعرفة كل المعلومات والتفاصيل ومواكبة العصر.

هل يشمل التطوير قطاع التسويق، وماذا يتعلق بمواقع التواصل؟

- بالنسبة للسوشيال ميديا نحن الإذاعة الأولى فى مصر التى حققت 120 مليون مشاهدة على منصاتها المختلفة، وبالنسبة لموقع يوتيوب حصلنا على الدرع الفضى، ومن المتوقع فى فبراير المقبل الحصول على الدرع الذهبى، كما أن صفحتنا على «فيس بوك» بها أكثر من 5 ملايين متابع، فنحن نهتم بالجانب الترويجى بشكل كبير ونواكب جميع التطورات، أما بالنسبة للتسويق، عندما نشارك فى فعالية نتفرد بها، وكنا الراعى الرسمى لواحدة من حفلات عمرو دياب فى الصيف، وحصلنا على جائزة الدير جيست مؤخراً كأفضل إذاعة بفضل جمهورنا.

فى العام الماضى تميزت «9090» بإطلاق برامج ديجيتال، هل تستمر تلك التجربة؟

- منذ شهر فبراير الماضى، أطلقنا عدة برامج ديجيتال حققت نسب مشاهدة عالية على منصات السوشيال ميديا، وسوف تستمر ضمن الخطة الجديدة لبرامجنا، منها تجربة الإعلامى محمد على خير ولميس جابر، ونجوم آخرين.

الاستعدادات لـ«رمضان»

أعد المستمعين بأن خريطة الإذاعة فى رمضان المقبل ستكون مختلفة عما جرى تقديمه سابقاً، وبالفعل بدأنا التحضير لخريطة دسمة تشمل أعمالاً درامية وبرامج مختلفة، وأفكاراً متنوعة، وسوف يتم تقديمها بأكثر من طريقة، وسيظهر أيضاً نجوم سوبر ستار، وسنكون «رقم واحد» مثل العام الماضى، وأتمنى لكل المستمعين أن يكون عام 2024 سعيداً ومليئاً بالأخبار السعيدة، وأتمنى أن نظل عند حسن ظن الجمهور بنا، نحن نجتهد ونذاكر كل يوم لكى نصل إلى رضا وسعادة الجمهور: «كل سنة وانتو طيبين، وأتمنى أن تكون سنة سعيدة عليكم».