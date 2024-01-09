مواعيد قطارات «المنصورة-القاهرة» والعكس قبل إجازة نصف السنة

جدول مواعيد القطارات من مدينة القاهرة إلى المنصورة من الأمور المهمة لمواطني المحافظتين، خاصةً مع اقتراب إجازة نصف السنة ورغبة الكثيرين في السفر من وإلى المنصورة والقاهرة.

جدول مواعيد قطارات السفر من القاهرة إلى المنصورة

وحددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جدول مواعيد السفر من القاهرة إلى المنصورة في محافظة الدقهلية كالآتي:

- رقم 377 نوع محسن المغادرة 5 صباحًا والوصول 10:35 صباحًا.

- رقم 941 نوع مختلط المغادرة 5:15 صباحًا والوصول 8:55 صباحًا.

- رقم 379 نوع محسن المغادرة 06:15 صباحًا الوصول 11:20صباحًا.

- رقم 381 نوع محسن المغادرة 08:30 صباحًا الوصول 1:20 مساءً.

- رقم 383 نوع محسن المغادرة 10:20 صباحًا الوصول 3:15 مساءً.

- رقم 333 نوع محسن المغادرة 12:00 مساءً الوصول 3:25 مساءً.

- رقم 385 نوع محسن المغادرة 12:35 مساءً الوصول 5:40 مساءً.

- رقم 341 نوع محسن المغادرة 2:10 مساءً الوصول 7 مساءً.

- رقم 389 نوع محسن المغادرة 2:25 مساءً الوصول 8:15 مساءً.

- رقم 391 نوع روسي المغادرة 4:35 مساءً الوصول 9:35 مساءً.

- رقم 393 نوع محسن المغادرة 5:40 مساءً الوصول 10:40 مساءً.

- رقم 339 نوع محسن المغادرة 8:40 مساءً الوصول 12 صباحًا.

وأشارت إلى أن جدول مواعيد القطارات من مدينة المنصورة إلى القاهرة كالتالي:

- رقم 378 نوع محسن المغادرة 04:55 صباحًا الوصول 09:25 صباحًا.

- رقم 334 نوع محسن المغادرة 07:10 صباحًا الوصول 11:00 صباحًا.

- رقم 380 نوع محسن المغادرة 09:00 صباحًا الوصول 1:35 مساءً.

- رقم 382 نوع محسن المغادرة 10:40 صباحًا الوصول 3:30 مساءً.

- رقم 384 نوع محسن المغادرة 12:40 مساءً الوصول 5:35 مساءً.

- رقم 386 نوع محسن المغادرة 2 مساءً الوصول 6:45 مساءً.

- رقم 336 نوع محسن المغادرة 4 مساءً الوصول 7:40 مساءً.

- رقم 388 نوع محسن المغادرة 4:25 مساءً الوصول 8:30 مساءً.

- رقم 392 نوع محسن المغادرة 6 مساءً الوصول 9:40 مساءً.

- رقم 340 نوع محسن المغادرة 7:45 مساءً الوصول 11:25 مساءً.