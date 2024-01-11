كم يستغرق صدور حكم نهائي من «العدل الدولية» ضد إسرائيل؟.. خبير سياسي يجيب

قال دكتور أيمن رقيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه من المتوقع أن يأخذ صدور الحكم النهائي من محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل وقتا طويلا، وعدد من الجولات والمرافعات بين الاحتلال وجنوب أفريقيا ومن انضم إليها من الدول الأخرى، وهذه المرافعات قد تستمر لعدة شهور، لذلك بالتأكيد القرار النهائي لن يكون سريعا.

القرار النهائي من محكمة العدل الدولية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن القرار النهائي من محكمة العدل الدولية في الشكوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لن يكون سريعا، ولكن في نهاية جولات من المرافعات سيخرج قرارا بقبول الدعوة أو رفضها وإن كان قبولها فسيتم البث بها بقرار حكم المحكمة.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية تنظر في الخلافات الناتجة بين الدول، والمذكرة التي أعدتها دولة جنوب أفريقيا أقل ما يقال عنها أنها أسطورية - بحسب تعبيره- وهي تضمنت 84 صفحة موثقة بالوثائق بجرائم الاحتلال التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني خلال الثلاث شهور الماضية، بما فيها من مشاهد إبادة جماعية بشكل كامل.

وأكد أن قرار محكمة العدل الدولية مستند مهم جدا سيجرى التوجيه به لمجلس الأمن لكشف الاحتلال فضح جرائمه، ولإحراج المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية التي تدافع عن الاحتلال، ومطالبة مجلس الأمن بالتحديد لوقف إطلاق النار، مؤكدا على المرافعات التي تتم خلال هذه الفترة لأنها تكشف الاحتلال وتفضحه، وبالتأكيد قد نجد دول أخرى لاحقا تتقدم مرافعات أخرى ضد الاحتلال الإسرائيلي.