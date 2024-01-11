رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كم يستغرق صدور حكم نهائي من «العدل الدولية» ضد إسرائيل؟.. خبير سياسي يجيب

كتب:

سهيلة هاني
03:53 م | الخميس 11 يناير 2024
خلال جلسة محكمة العدل الدولية اليوم

خلال جلسة محكمة العدل الدولية اليوم

قال دكتور أيمن رقيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه من المتوقع أن يأخذ صدور الحكم النهائي من محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل وقتا طويلا، وعدد من الجولات والمرافعات بين الاحتلال وجنوب أفريقيا ومن انضم إليها من الدول الأخرى، وهذه المرافعات قد تستمر لعدة شهور، لذلك بالتأكيد القرار النهائي لن يكون سريعا.

القرار النهائي من محكمة العدل الدولية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن القرار النهائي من محكمة العدل الدولية في الشكوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لن يكون سريعا، ولكن في نهاية جولات من المرافعات سيخرج قرارا بقبول الدعوة أو رفضها وإن كان قبولها فسيتم البث بها بقرار حكم المحكمة.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية تنظر في الخلافات الناتجة بين الدول، والمذكرة التي أعدتها دولة جنوب أفريقيا أقل ما يقال عنها أنها أسطورية - بحسب تعبيره-  وهي تضمنت 84 صفحة موثقة بالوثائق بجرائم الاحتلال التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني خلال الثلاث شهور الماضية، بما فيها من مشاهد إبادة جماعية بشكل كامل.

وأكد أن قرار محكمة العدل الدولية مستند مهم جدا سيجرى التوجيه به لمجلس الأمن لكشف الاحتلال فضح جرائمه، ولإحراج المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية التي تدافع عن الاحتلال، ومطالبة مجلس الأمن بالتحديد لوقف إطلاق النار، مؤكدا على المرافعات التي تتم خلال هذه الفترة لأنها تكشف الاحتلال وتفضحه، وبالتأكيد قد نجد دول أخرى لاحقا تتقدم مرافعات أخرى ضد الاحتلال الإسرائيلي.

 

اقرأ المزيد:

فيديو نادر لأول مرافعة أمام محكمة العدل الدولية.. قضية أثارت الجدل

بينهم فرنسي من أصل مصري.. معلومات عن قضاة محكمة العدل الدولية

10 أسئلة حول مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. مفاجأة بشأن موعد الحكم

محكمة العدل الدولية: دعوى جنوب إفريقيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

ماذا يحدث في جلسة محكمة العدل الدولية حول اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية
بقلم سهيلة هاني