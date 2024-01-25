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أغنية «معلش» لتامر حسني وزاب ثروت تحقق 1.5 مليون مشاهدة في 24 ساعة

كتب:

ياسمين محمود
01:38 ص | الخميس 25 يناير 2024
بوستر الأغنية

بوستر الأغنية

حقق الفنان تامر حسني مليون ونصف المليون مشاهدة على موقع الفيديوهات اليوتيوب بأغنية «معلش» في يوم واحد فقط، والتي قدمها بمشاركة مطرب الراب زاب ثروت.

أغنيه «معلش» لتامر حسني من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع، معاذ ماستر.

كلمات أغنية معلش

وتقول كلمات اغنيه معلش لتامر حسني: «معلش.. استحمليني انتي بس اللي بتديني فرصة أحكي وتسمعيني.. معلش.. استحمليني عارفك لما تواجهيني مش بتضعفي وتجامليني لا بتزهقي ولا بتملي سمعاني وكتمالي سري.. صدقك بس هو فعلًا حقيقي اللي فاضلي.. قالوا الصديق وقت الضيق دلوقتي بقى سببه متسألش الحبيب ليه مشيت».

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