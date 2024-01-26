أغنية «معلش» لتامر حسني تحصد 2.5 مليون مشاهدة في 48 ساعة

اقترب الفنان تامر حسني من تحقيق 2.5 مليون مشاهدة بر موقع نشر الفيديوهات يوتيوب بأغنية «معلش»، بعد 48 ساعة من طرحها والتي شاركه فيها الغناء مطرب الراب زاب ثروت.

كلمات أغنية معلش

أغنيه «معلش»، من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع: معاذ ماستر.

وتقول كلمات الاغنيه : «معلش.. استحمليني انتي بس اللي بتديني فرصة أحكي وتسمعيني.. معلش.. استحمليني عارفك لما تواجهيني مش بتضعفي وتجامليني لا بتزهقي ولا بتملي سمعاني وكتمالي سري.. صدقك بس هو فعلًا حقيقي اللي فاضلي.. قالوا الصديق وقت الضيق دلوقتي بقى سببه متسألش الحبيب ليه مشيت».