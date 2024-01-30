«العمل»: ربط محافظات الصعيد بسوق العمل عن طريق المنصة الجيومكانية

أعلنت وزارة العمل ربط محافظات الوجه القبلي بسوق العمل عن طريق منصة بوابة المعلومات الجيومكانية «GIS»، في إطار خطة الوزارة بتعميم التحول الرقمي في جميع محافظات مصر .

وأضافت الوزارة في بيان عنها، أنّ الوزارة انتهت قبل عدّة أسابيع من المرحلة الأولى للمنصة الوطنية للمعلومات، لربط 8 محافظات بسوق العمل، وهي «بني سويف والمنيا والفيوم وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان».

وأوضحت الوزارة، أنّها نفذت مشروع برنامج التوأمة المهنية لعدد من برامج التدريب المهني على عدد من المهن في المحافظات الثمانية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO لتنفيذ عدد من مشروعات التعاون الفني، منها «مشروع القضاء على عمالة الأطفال في سلاسل توريد القطن، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر وبرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومشروع تشغيل الشباب في مصر، ومشروع إيجاد سبب البقاء بمحافظات القليوبية والمنوفية، ومشروع وظائف لائقة لشباب مصر في دمياط والممول من شركة (ميثانكس)، ومشروع نحو مقاربة شاملة لحكومة هجرة الأيدي العاملة وتنقل العمال في أفريقيا».

وتابعت الوزارة، أنّه جرى تنفيذ البرنامج بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة والبرنامج الإقليمي المشترك لتعزيز التشغيل المنتج والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.