مجدي البدوي: لدينا أزمة حقيقية في ملف التدريب المهني

قال مجدي البدوي مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إن ثمّة أزمة حقيقية في ملف التدريب المهني في مصر، مشددًا على أنّ ملف العمالة غير المنتظمة مهم جدًا، إذ بذلت الدولة المصرية في الفترة الماضية جهودا كييرة مثل الجهود التشريعية والمالية في قانوني التأمين الاجتماعي وقانون التأمين الصحي حيث قدمت الكثير للعمالة المنتظمة.

أضاف «البدوي»، في حوار ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «هناك حاجة إلى تشريعات أكبر في التعاونيات والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية، وهناك جلسات في الفترة المقبلة على قانون العمل».

وتابع مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني: «نتمنى أن يكون عام 2024 هو عام الصناعة المصرية بحيث نذلل العقبات ونزيد معدلات التصنيع، ويجب أن نعمل على توفيق أوضاع العمالة غير المنتظمة وتقديم المزايا لهم».