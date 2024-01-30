قروض دون فائدة من «التضامن».. من يستحقها؟

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حرص الوزارة على دعم أصحاب الحرف التراثية والمشغولات اليديوية، انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية وحرصها على الحفاظ على هذه الحرف من الاندثار، وذلك خلال حضورها معرض ديارنا في الأقصر.

التصدير على المستوى المحلي

وكشفت وزيرة التضامن خلال فعاليات المعرض، عن توفير قروض دون فائدة لذوي الاحتياجات الخاصة لدعمهم بالاهتمام بالحرف التراثية والمشغولات اليدوية، بعد أن أظهروا نجاحا باهرا في هذه المجالات، وتعمل الوزارة على تهيئة البيئة المناسبة لهم لإنتاج المزيد، ما يدفع إلى التصدير على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وفسّرت وزيرة التضامن توفير القروض لهذه الفئات، بأنّ ذلك يأتي إنطلاقاً من الاعتراف بقدراتهم وإمكانياتهم على إنتاج المزيد والأفضل، بالتزامن مع اهتمام الدولة المصرية بهذه الفئات وتوفير البيئة المناسبة لهم سواء للعمل أو للتعليم والتدريب.

قرض متناهي الصغر

لم تقتصر البشرى على ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، بل اشتملت على أصحاب الحرف التراثية من الأصحاء من فئة الأسر المنتيجة والذين يبلغ 14 ألف أسرة، بتوفير قرض متناهي الصغر بنسبة فائدة «بسيطة» من 5% إلى 10%، وأكدت الوزيرة توفير دعم كامل للأسر من الأدوات والتصميمات الكافية لتطوير أفكارهم ومنتجاتهم.