اكتشاف فيروس غامض داخل فم وأمعاء الإنسان.. والعلماء: أمر جنوني

لايزال العلماء يكتشفون أشياء جديدة في جسم الإنسان طوال الوقت، ويحاولون التعمق في هذا العالم، آخرها كان اكتشاف لكيان غير معروف سابقا يتواجد في أمعاء الإنسان وفمه.

يطلق الباحثون على هذه الهياكل الشبيهة بالفيروسات اسم «المسلات»، بسبب شكلها المجهري المفترض، حيث تتكاثر هذه الكيانات مثل الفيروسات، ولكنها أصغر منها، وتم وصفها بـ«الغامضة».

اكتشاف فيروس غامض في فم الإنسان

نظرًا لصغر حجمها، فإنها تندرج ضمن فئة «أشباه الفيروسات»، والتي عادةً ما تكون دون غلاف بروتيني، ومع ذلك، فإن معظم الفيروسات هي عوامل معدية تسبب المرض، ولا يبدو أن هذا هو الحال مع هذه المسلات الصغيرة، كما ذكرت موقع «live science».

لماذا هم داخلنا وماذا يفعلون؟، هذا هو السؤال الأهم، العلماء في جامعة ستانفورد وجامعة تورنتو والجامعة التقنية في فالنسيا توصلوا لبعض النظريات.

قد تؤثر تلك الفيروسات على نشاط الجينات داخل الميكروبيوم البشري، على الرغم من أنها تتواجد أيضًا في الفم، بحسب التقرير، والتي تم العثور عليها باستخدام البكتيريا الشائعة الموجودة في الفم «Streptococcus sanguinis».

ما الفيروس الذي تم اكتشافه في فم وأمعاء الإنسان؟

ويُقترح أن هذه الفيروسات تصيب بكتيريا مختلفة في الفم والأمعاء، على الرغم من أنهم لم يتوصلوا إلى السبب، إذ أن بعض المسلات تحتوي على تعليمات للإنزيمات المطلوبة للتكاثر، لذا فهي تبدو أكثر تعقيدًا من الفيروسات العادية، كما أشار التقرير.

«تم العثور على هذه التسلسلات في حوالي سبعة بالمائة من بكتيريا الأمعاء البشرية و50 بالمائة من بكتيريا الفم»، هكذا كشف العلماء مدى انتشار تلك الفيروس الغامض في جسم الإنسان.

«إنه أمر جنوني» هكذا وصفه مارك بايفر، عالم الأحياء الخلوي والتطوري بجامعة نورث كارولينا، مؤكدا: «كلما نظرنا أكثر، كلما بحثنا أشياء أكثر جنونًا، قد يكون جسم الإنسان شاسعًا وغامضًا مثل المحيط أو حتى الفضاء، لكننا نحل ألغازه ببطء شديد».

دكتور محمد عز العرب أخصائي الجهاز الهضمي والكبد، كشف لـ«الوطن» أن ما تم اكتشافه مازال غامضا، وغير معروف إذا كانت هذه المسلات يمكن أن تسبب أمراض أو التهابات أم لا.

وأوضح عز العرب أن أشباه الفيروسات تكون جزء من الغلاف اللي بيحمي الحمض النووي، والذي كشفه البحث العلمي الحديث من خلال استخدام الميكروسوب الإلكتروني.