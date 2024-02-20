تفاصيل إنشاء منظومة إلكترونية لإتاحة الخدمات لذوي الهمم بالمنيا

عقدت الوحدة المحلية بالمنيا اجتماعا تنسيقيا مع مديريات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية والشباب والرياضة، لإتاحة وتيسير ورصد الخدمات المقدمة لذوي الهمم، وكيفية إنهاء الخدمة بأقل الأوراق والمستندات وإنشاء منظومة إلكترونية لإنهاء جميع مصالحهم.

تيسير الخدمات المقدمة لذوي الهمم

وقال عامر طه رئيس مركز المنيا، إن الاجتماع جاء تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبحضور ممثلي الوحدة المحلية ومديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومديرية الشباب والرياضة، لمناقشة سبل التعاون والتنسيق المشترك لإتاحة وتيسير الخدمات المقدمة لذوي الهمم وكيفية إنهاء الخدمة المقدمة لهم بأقل الأوراق والمستندات، ومناقشة سبل التمكين الاقتصادي وعمل المشاريع التنموية لذوي الهمم، وتبادل الأفكار حول الإيجابيات والسلبيات والمشكلات والرؤى المستقبلية لدعم ذوي الهمم.

منظومة إلكترونية للتخفيف على ذوي الهمم

وخلال للقاء تم الاتفاق على عمل لقاءات دورية كل شهرين مع ممثلي جميع المديريات والجمعيات الأهلية لرصد الخدمات المقدمة لذوي الهمم، وجارٍ عمل منظومة إلكترونية للتخفيف على ذوي الهمم في إنهاء جميع مصالحهم، وتمكين ذوي الهمم اقتصاديا من خلال القروض الميسرة من إدارة التنمية ووحدة مشروعك بالوحدة المحلية بالمنيا، وعمل دعاية وإعلان لما يقدم من الوحدة المحلية والتضامن والمديريات الخدمية المختلفة للتسهيل على ذوي الهمم.

وأوصى رئيس مركز المنيا بالتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لدعم وتمكين ذوي الهمم، وتسهيل الحصول على الخدمات المقدمة لهم، والعمل على تمكينهم اقتصاديا من خلال توفير فرص العمل والقروض الميسرة، ونشر الوعي حول حقوقهم ودمجهم في المجتمع.