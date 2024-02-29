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دراما المتحدة

مسؤول أممي يطالب الدول الكبرى بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة: تهاجم المدنيين

كتب:

هانى حسن
10:41 ص | الخميس 29 فبراير 2024
مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بن سول

مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بن سول

قال مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بن سول، إنه يتوجب على الدول الكبرى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، وإقرار وقف لإطلاق النار للسماح بدخول المساعدات.

أضاف في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها الدولية، ومستمرة في مهاجمة المدنيين، وقد تكون عرضة لاتهامها بارتكاب جرائم حرب، وأن محكمة العدل الدولية في حكمها الأخير، ألزمت إسرائيل بتجنب خطر الإبادة الجماعية.

وتابع «بن سول»: «الصحفيون في قطاع غزة يواجهون أوضاعا خطيرة، ويجب العمل على حمايتهم وتجنب استهدافهم، وعلى إسرائيل أن تكون أكثر وعيا، وأن تلتزم حماية الصحفيين في القطاع، وأن الهجوم على رفح الفلسطينية، سيلحق أضرارا كبيرة بالمدنيين في قطاع غزة».

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بقلم هانى حسن