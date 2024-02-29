تحرير 49 محضرا متنوعا في حملات لإزالة الإشغالات بالمنيا

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جرى تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن، وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية ومحيط المدارس والمناطق الحيوية والميادين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملات مكثفة لرفع الإشغالات

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حملات مكثفة لرفع الإشغالات من حرم الطريق العام، وكذلك إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة من الشوارع والميادين على مستوى المدينة بالتنسيق مع الجهات المختصة، إذ أسفرت الحملة عن إزالة 20 إعلانًا عشوائيًا دون ترخيص وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وفى مركز ملوى، نفذت الوحدة المحلية، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط العرفاني لعودة الانضباط والسيولة المرورية بشوارع المدينة وإزالة التعديات على حرم الطريق، إذ أسفرت الحملات عن تحرير 49 محضرًا تنوعت ما بين «إزالة إدارية - محضر إشغال طريق - محضر بائع متجول»، كما نفذت حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي جنوب المدينة، أسفرت عن تحرير 22 مخالفة تنوعت ما بين إزالة إدارية، محضر إشغال طريق، محضر بائع متجول، إلى جانب متابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملاتها لضبط حركة الشارع وإزالة الإشغالات والتعديات، وأسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر إشغال منها 8 محاضر إشغال بحي غرب المدينة، وحالتا إشغال بقرية طهنشا، وتم التعامل الفوري برفع الاشغالات كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة، وأسفرت عن تحرير 110 محاضر إشغال طريق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.