إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية

نفذت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، حملة إزالة مكبرة استهدفت إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

وقال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الحملة تأتي ضمن الموجة الـ 22 لحملة إزالة التعديات بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

وأضاف «بشارة» أنه جرى إزالة 20 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، أسفرت عن استعادة مساحة تقدر بنحو 3 أفدنة وقراريط من التعديات على أملاك الدولة.

وتضمنت الحالات إزالة 15 حالة تعدٍّ على أراضي بولاية الزراعة، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، بالإضافة لإزالة 5 حالات تعدٍّ على أراضي بولاية السكة الحديد، على مساحة 235 مترًا، عبارة عن محال وعشش سكنية.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية علي أنه يجري التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة مشيرا إلي أنه سيتم التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.