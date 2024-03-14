هل يمكن استرداد مبالغ تم إرسالها للزوجة من الخارج؟.. قانوني يجيب

يعمل كثير من المصريين بالخارج في مختلف المهن والحرف، وكثيراً ما يرسل الأزواج لزوجاتهم مبالغ مالية عبر حوالات بنكية بغرض شراء عقار أو الادخار، لكن كيف الحال حين قيام الزوجة بالاستيلاء على هذه الأموال سواء بشراء عقار باسمها أو ادخار هذه الأموال ورفع دعوى خلع على زوجها، نشرح لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني كيفية التصرف حال قيام الزوجة أو الغير بالاستيلاء علي هذه الأموال.

تحويل الزوج مبالغ مالية لزوجته من الخارج

قال محمود جمال المحام، إنه أحيانا يقدم الزوج على تحويل مبالغ مالية لزوجته لكنها تستولى عليها، أو تشترى عقارات وشقق باسمها دون أن تذكر في عقد الشراء اسم الزوج، وتقوم بخلعه دون علمه، مما يجعل الزوج في ضيق لشعوره بالاستيلاء على أمواله.

المادة 63 من قانون الاثبات

وأضاف «جمال»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن للزوج استرداد أمواله بطريقة قانونية من خلال رفع دعوى إلزام برد كافة المبالغ المحولة إليها من الخارج، استناداً إلى سندات التحويلات المحولة بها المبالغ المالية، وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات.