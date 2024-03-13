الحكومة تتعاقد مع مؤسسة علاجية لتشغيل مستشفى مبرة المعادي

وافق مجلس الوزراء بعد استكمال عدد من الإجراءات مع الجهات المعنية على تعاقد المؤسسة العلاجية مع جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، لإدارة واستغلال وتشغيل مستشفى مبرة المعادي، وذلك لضمان التشغيل الأمثل لها، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى نحو 116 سريرا، كما تضُم 13 عيادة تخصصية تُقدم الخدمة الطبية لنحو 60 ألف مواطن سنوياً.

وقال البيان إن المستشفى يشهد إجراء عمليات جراحية بمتوسط 11 ألف عملية سنويا في عدة تخصصات.