6 تحف أثرية يمنية ستباع الشهر المقبل تثير الجدل عالميا.. ما علاقتها بإسرائيل؟

كشف الباحث في الآثار اليمنية، عبدالله محسن، اليوم الأحد، عن وجود 6 تحف تعود إلى الآثار اليمنية ستعرض في مزاد إسرائيلي في أواخر أبريل المقبل، وهو الأمر الذي آثار جدلا واسعا على مستوى العالم، خاصة في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية، وقتله آلاف من المدنيين الأبرياء.

وشارك «عبدالله» منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أوضح فيه موعد المزاد الإسرائيلي الذي سيتم فيه بيع قطع الآثار اليمينة، إذ قال: «ستُعرض في 25 أبريل 2024، 6 تحف أثرية من اليمن، في مزاد المركز الأثري الذي ينظمه عالم الآثار الإسرائيلي الشهير والمثير للجدل الدكتور روبرت دويتش، على منصة المزادات العالمية بيدسبريت».

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن التحف اليمنية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام يمنية.

معلومات عن التحف اليمنية التي ستباع في مزاد إسرائيلي.

1- التحفة الأولى هي تمثال صغير من البرونز يرجع إلى القرن الأول إلى الرابع الميلادي، وهو عبارة عن سيدة جالسة تحمل طائرا ووعاء.

2- التحفة الثانية تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد، وهي عبارة عن وعل برونزي رابض، ملون بالزنجار البني والأخضر.

3- التحفة الثالثة، تأتي في شكل ذراع أنثى برونزية نادرة ترتدي سواراً، تعود إلى القرن الأول الميلادي.

4- التحفة الرابعة، هي تمثال برونزي لجمل من القرن السابع قبل الميلاد، يصور على كلا جانبيه نقوش مختلفة.

5- التحفة الخامسة هي أيضا في شكل جمل برونزي.

6- التحفة السادسة، فهي على هيئة رأس ماعز من البرونز المصبوب على الطراز اليمني القديم، وتعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد.

رد فعل الحكومة اليمنية على المزاد الإسرائيلي

ومن جانبه، قال الباحث في الآثار اليمنية «محسن» إنه تم عرض هذه التحف الأثرية سابقاً قبل 6 سنوات تقريباً في المزاد الإسرائيلي، إلا أنه فشل في بيعها نتيجة السعر الافتتاحي للبيع، فيما كان رد فعل الحكومة اليمنية على الإعلان الأخير للمزاد سلبيا إلى حد كبير، إذ لم تتخذ أي إجراءات لوقف عمليات البيع التابعة للمزاد الذي ينظمه عالم الآثار الإسرائيلي والمثير للجدل الدكتور روبرت دويتش.