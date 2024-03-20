«القاهرة الإخبارية»: انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عديدة بالسودان كتب: منتصر سليمان 12:44 م | الأربعاء 20 مارس 2024 الوضع في السودان- صورة أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عديدة بالسودان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الري»: البدء في تنفيذ 5 محطات مياه شرب جوفية بجنوب السودان عودة جزئية للاتصالات بمدينة أم درمان في السودان موعد رمضان 2024 في السودان بايدن يعلن موقف الهدنة في رمضان وقرار مهم من مجلس الأمن بشأن السودان (حدث ليلا) مجلس الأمن يعتمد قرارا بوقف الأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان السودان الوضع فى السودان اخبار السودان القاهرة الإخبارية بقلم منتصر سليمان