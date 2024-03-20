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«القاهرة الإخبارية»: انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عديدة بالسودان

كتب:

منتصر سليمان
12:44 م | الأربعاء 20 مارس 2024
الوضع في السودان- صورة أرشيفية

الوضع في السودان- صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عديدة بالسودان.

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