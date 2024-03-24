هل يجوز للآباء مراقبة حسابات الأبناء على السوشيال ميديا؟

استقبل الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، سؤالاً من أحد الحضور حول مدى جواز مراقبة صفحات التواصل الاجتماعي للأبناء وحكم الشرع في هذا، وأجاب بأن استعمال الآباء برامج مراقبة أبوية لأبنائهم جائز في بعض الحالات وبشروط.

الرقابة جائزة في إطار التربية

وتابع مفتي الديار المصرية السابق، في برنامجه «نور الدين»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس» طوال شهر رمضان: «إذا كان لدى أحد أبناء أقل من 18 عاما، فيجوز مراقبة الأبوين لصفحاتهم على السوشيال ميديا، وبعد هذا العمر تنتهي الطفولة، وتكون رقابة أبوية».

ضرورة معرفة ماذا يفعل الأطفال

وأكد الدكتور علي جمعة، أننا في هذا الزمن قد نحتاج المراقبة في إطار التربية، فالمراقبة هنا تكون حق للوالدين في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقهم للتربية والمتابعة، ومعرفة ماذا يفعل الأبناء لتقويم السلوك والأخطاء.