بعد صدمة فراولة.. 3 طرق للتفرقة بين الحجر الكريم الأصلي والمُزيف

صدمة قوية تعرضت لها نيللي كريم في الحلقة 5 من مسلسل فراولة، إذ اختفى مستر يانج «عبد الحكيم الصيني»، صاحب شركة منتجات الطاقة الحيوية، وتمت مصادرة بضاعة الأحجار الكريمة في ميناء شنغهاي، وتصفير حسابات الشركة البنكية، ما أدي إلى اقتراح صديقة فراولة «علا رشدي» عليها، بأن تستبدل الأحجار الكريمة التي يجلبها مستر يانج من الصين بأحجار كريمة مصرية، حتى يمكن حل المشكلة بها وبيعها للعملاء وكأن بها طاقة إيجابية.

كيف تُفرق بين الحجر الكريم الأصلي والمُقلد؟

وفي ضوء قيام فراولة باستبدال الاحجار الكريمة وخداع العملاء بأخرى مزيفة، ذكر موقع Eva gems and jewels أن الأحجار الكريمة تتكون من المعادن النادرة التي تشكلت منذ ملايين السنين في باطن الأرض، ويكون العنصر الأساسي فيها هو السيليكا، بالإضافة إلى نسب صغيرة من معادن أخرى، مثل النحاس والرصاص والمنجنيز، وأشار الموقع إلى 3 طرق يُمكنك عن طريقها التفرقة بين الحجر الكريم الأصلي والمُزيف، كالتالي:

يمكن وضع الحجر الكريم تحت إضاءة اصطناعية، فإذا ظهر بريق ضوئي عالي وانعكس الضوء من خلاله فهو حجر كريم أصلي، وإذا لم يحدث ذلك فهو مزيف.

الاحجار الكريمة الأصلية بها عيوب في الشكل لأنها تستخرج من باطن الأرض وتتعرض للخدوش، أما الأحجار المزيفة فتبدو كاملة وخالية من العيوب.

الأحجار الكريمة الأصلية تكون أكثر خفة من الأحجار المُقلدة، فدائما ما تكون الأحجار المزيفة أكثر كثافة وثقلًا.

قصة مسلسل فراولة

ومسلسل فراولة يدور في إطار كوميدي حول الفتاة فراولة ابنة أحد حراس العقارات في منطقة الزمالك والتي ترغب في الانتقال من حياة الفقر والحاجة التي تعيشها هي وأسرتها إلى حياة الثروة والمشاهير.

ويشارك نيللي كريم بطولة المسلسل كل من شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على.