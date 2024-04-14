نائب المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: أفعال إيران تهدد أمن كل دول المنطقة

قال نائب المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، روبرت وود، إنَّ أفعال إيران لا تهدد فقط أمن إسرائيل، بل أمن كل دول المنطقة، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف «وود»، في تصريحاته التي نقلتها القناة: «سنتخذ تدابير إضافية لمحاسبة إيران، ويتعين على مجلس الأمن إدانة سلوكها».

وتابع نائب المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: «لدى مجلس الأمن الدولي التزام بألا يدع أفعال إيران تمضي دون رد».