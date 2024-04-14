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دراما المتحدة

نائب المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: أفعال إيران تهدد أمن كل دول المنطقة

كتب:

منى صلاح
10:48 م | الأحد 14 أبريل 2024
نائب المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة

نائب المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة

قال نائب المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، روبرت وود، إنَّ أفعال إيران لا تهدد فقط أمن إسرائيل، بل أمن كل دول المنطقة، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف «وود»، في تصريحاته التي نقلتها القناة: «سنتخذ تدابير إضافية لمحاسبة إيران، ويتعين على مجلس الأمن إدانة سلوكها».

وتابع نائب المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: «لدى مجلس الأمن الدولي التزام بألا يدع أفعال إيران تمضي دون رد».

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