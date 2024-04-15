«الري» تبدأ صيانة هويس قناطر إسنا الجديدة على مجرى النيل

أصدر قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري تقريرا عن أعمال صيانة هويس قناطر إسنا الجديدة.

وقال الدكتور إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات، إن أعمال الصيانة التي تجريها أجهزة الوزارة تهدف للحفاظ على البنية التحتية للمنشآت المائية والمرافق الحيوية الملحقة بها مثل الأهوسة، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر بكافة مكوناتها واتخاذ أي قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر والأهوسة الملحقة بها.

رفع كفاءة البوابة للقيام بدورها على الوجه الأمثل

وأضاف أنه تم تنفيذ برامج متكاملة لصيانة مكونات قناطر إسنا الجديدة والعمل على رفع كفاءة العمل بالهويسين الملاحيين الملحقين بالقناطر، حيث قام فريق الصيانة والتشغيل بالإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة وبالجهود الذاتية بتنفيذ أعمال الصيانة الجسيمة لكافة مشتملات بوابة الأنفاق الجانبية ناحية الأمام شرق بالهويس الملاحي الإضافي وأعمال المراشمة والدهان اللازمة لها وكل ما يلزم من أعمال، وذلك لرفع كفاءة البوابة للقيام بدورها على الوجه الأمثل في أعمال الملء والتفريغ لحوض الهويس الملاحي، مع مراعاة عدم تأثير الأعمال الجارية بالبوابة على حركة الملاحة العابرة للهويسين.

وبالتزامن مع عملية صيانة هويس قناطر إسنا، يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة، والذي يعد أحد مشروعات الوزارة التي تهدف لتطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل القناطر لزيادة التحكم في إمرار التصرفات المائية المطلوبة من خلال تحسين أداء بوابات المفيض عن طريق رفع كفاءتها، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية، والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية لإصلاحها، ورفع كفاءة مراقبتها وضمان سهولة التشغيل واتزان الحركة، ومن المقرر نهو الأعمال في شهر ديسمبر 2024.

أحد أهم مشروعات القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل

جدير بالذكر أنَّ قناطر إسنا الجديدة تعد أحد أهم مشروعات القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل، وتمّ إنشاء قناطر إسنا والهويس الملحق بها في عام 1993 لتحسين عملية التحكم في إمرار التصرفات المائية، كما تمّ إنشاء الهويس الإضافي لقناطر إسنا في عام 2008 بغرض تطوير وتسهيل الملاحة النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية بهويس قناطر إسنا والمتوجهة من الأقصر إلى أسوان والعكس، وكذلك عدم توقف الملاحة النهرية والحركة السياحية في فترات صيانة الأهوسة.