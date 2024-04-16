تنظيم الملتقى التوظيفي الثالث لطلاب «سياحة وفنادق المنصورة» 30 أبريل

قال عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة ستعقد الملتقى التوظيفي الثالث يوم 30 أبريل الجاري.

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه اليوم على كل المنشآت والمطاعم السياحية المصرية، أن محاور الملتقى تتمثل فيما يلي:

رؤية مصر 2030

1- العمل من خلال رؤية مصر 2030 والتي تهدف لخفض معدلات البطالة في قطاع السياحة.

2- المشروعات القومية وتأثيرها على فرص العمل المتاحة في قطاع السياحة.

3- مستقبل التوظيف السياحي في ظل افتتاح مدن الجيل الرابع.

4- ريادة الاعمال ودعم الابتكار والمشروعات السياحية متناهية الصغر.

5- الدور المجتمعي والوعي البيئي لمؤسسات العمل السياحي والفندقي.

6- التدريب والتنمية المهنية للعاملين في القطاع السياحي.

7- ملائمة البرامج التعليمية لمتطلبات سوق العمل السياحي والفندقي.

8- استحداث الوظائف الخضراء في ضوء الاستدامة.

أهمية مشاركة القطاع السياحي في الملتقى

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أهمية مشاركة القطاع السياحي في الملتقى لإتاحة الفرصة لاستقطاب عمالة ماهرة متميزة، فضلا عن إفادة منسوبي الكلية من الطلبة والخريجين بإمكانية إتاحة فرص عمل أو تدريب للطلبة.