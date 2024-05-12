ذكرى رحيله الرابعة.. هكذا تحدث إبراهيم نصر عن شائعات وفاته

تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنان إبراهيم نصر الرابعة، إذ غادر الحياة في 12 مايو عام 2020، وهو أحد أبرز نجوم الكوميديا الذي ساهم بشكل كبير في تطوير برامج المقالب حتى أصبح رمزًا لشهر رمضان الكريم يترقبه الجمهور للوقوف على فكرة برنامجه الجديد للاستمتاع به وإفيهاته التي من أبرزها «لما أقولك بخ تبخ»، «يا نجاتي انفخ البلالين».

قبل وفاة إبراهيم نصر، حاصرته كثير من شائعات الوفاة، التي وصفها في لقاء تليفزيوني بأنها أشبه بـ«بروفة» لجنازته وسيحضرها كثير من جمهوره وأصدقائه ومحبيه، مستندًا إلى أنه مع أي شائعة سخيفة، لا يتوقف رنين هاتفه واستقبال مكالمات لا حصر لها للاطمئنان عليه.

ذكرى وفاة إبراهيم نصر

وأشار إلى أن «المحبة» التي يشعر بها في مثل هذه المواقف بالدنيا وما فيها «حاجة حلوة لما تلاقي كل الناس بتحبك وخايفة عليك، وأكيد كل دول هيزعلوا عليّ لما أموت، أنا كده اتفرجت على جنازتي وأنا عايش».

آخر ظهور للفنان الراحل

كان آخر ظهور للفنان إبراهيم نصر قبل وفاته من خلال فيلم صاحب المقام عام 2020 للمخرج ماندو العدل وتأليف إبراهيم عيسى ومن بطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومي فؤاد ومحمود عبدالمغني وإنجي المقدم.