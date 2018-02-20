ضبط مشرف أغذية بمستشفى المنشاة بسوهاج استولى على خبز المرضى

ألقت مباحث الأموال العامة لفرع الوجه القبلي بسوهاج، القبض على مشرف تغذية بمستشفي المنشاة المركزي، ومستأجر مخبز لاستيلائهما على الخبز الخاص بالمرضى بقيمة 111301 جنيه، عن طريق التلاعب في الكميات المقررة عن طريق الكارت الذهبي.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود محضر لمركز شرطة المنشاة، محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة الوجه القبلي"، يتضمن تمكن العميد صلاح أبوسحلي، رئيس الفرع، من ضبط كل من (عمر ص. م.- 57 عاما- مشرف أغذية بمستشفى المنشاة المركزي) و(عبد الحميد ص. ع. وشهرته شعبان- 46 عاما- مستأجر مخبز بلدي) ويقيمان بندر المنشاة، لقيام الأول بتسليم الكارت الذهبي الخاص بصرف حصة الخبز المدعم المخصص لمرضى مستشفى المنشاة المركزي، وقيام الثاني بالتلاعب في صرف الكميات المقررة للمستشفى بالاشتراك مع الأول، وذلك خلال الفترة من 5/4/2015 حتي 30/11/2017 بإجمالي مبالغ مالية قدرها 111301 جنيه خلال تلك الفترة، وما يستحق عنها من غرامة بإجمالي مستحقات للدولة 222602 جنيه.

تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، قيد المحضر برقم 834 إداري المركز لسنة 2018، وجارِ العرض على النيابة العامة.