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الوطن

بالفيديو| استعدادات سفارة مصر بالكويت للانتخابات الرئاسية

اليوم AM 02:07
كتب: مصطفي نجيب
بالفيديو| استعدادات سفارة مصر بالكويت للانتخابات الرئاسية

أرشيفية

نشرت صفحة "ملتقى المصريين بالكويت" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو من داخل السفارة المصرية بالكويت، يرصد آخر استعدادات السفارة لاستقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي تنطلق اليوم الجمعة وتستمر لمدة 3 أيام.

ويظهر الفيديو مكاتب أعضاء السفارة مجهزة بالأجهزة اللوحية، التي تجاوزت 32 جهازا، استعدادًا لاستقبال الناخبين، بالإضافة إلى تجهيز عدد من غرف الاقتراع ليدلي بها المصريون بأصواتهم بسرية وراحة تامة، كما يظهر الفيديو توفير أكثر من صندوق شفاف للحفاظ على أصوات الناخبين داخلها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

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