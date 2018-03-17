بالصور| المصريون بأستراليا يشاركون بكثافة في اليوم الثاني للانتخابات

قال صفوت البنا، رئيس جمعية الصداقة المصرية الأسترالية، إن الإقبال في اليوم الثاني من تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، جاءت نسبته أعلى من أمس، حيث إن اليوم وغدا إجازة في أستراليا.

وأضاف البنا في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "أعضاء الجالية المصرية في أستراليا سعداء بسرعة إجراءات التصويت، وتعد هذه الانتخابات الأفضل في التسهيلات على الناخبين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم"، مشيرا إلى أن أعضاء الجالية توافدوا على السفارة والقنصلية في سيدني قبل بدأ فتح باب التصويت.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.