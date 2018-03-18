بالصور| الصلح بين عائلتين بعد 10 سنوات خصومة بقرية فاو في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم، بالتنسيق مع لجنة المصالحات من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أولاد علي، والوهابات، في قرية فاو بحري بمركز دشنا.

حضر الصلح اللواء أيمن السيسي، السكرتير العام لديوان عام محافظة قنا، واللواء محمود حمزة مساعد مدير الأمن لقطاع شمال قنا، والعميد طارق لطفي، رئيس مركز ومجلس مدينة دشنا، وقرابة 2000 مواطن، في سرادق كبير في منطقة عائلة أولاد علي.

يذكر أن الخصومة عمرها 10 أعوام مضت، بسبب لهو الأطفال، بين عائلتي أولاد علي، والوهابات، بقرية فاو بحري، وبعد تدخل لجنة المصالحات ارتضى الطرفين ببنود المصالحة التي أقرتها ووافقت عليها اللجنة.