خبير أمني: مشاركة المواطنين في الانتخابات دعم للدولة

قال اللواء راضي عبدالمعطي الأستاذ بأكاديمية الشرطة والخبير الأمني، إن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة دعم للدولة المصرية في مواجهة التحديات التي تقابلها.

وأضاف عبدالمعطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه يكفي الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه حمى الوطن من مخاطر الإرهاب وإن لم يفعل شيئا أخر.

وأشار، إلى أن السيسي كافح الإرهاب وفي إطار متوازي كان يبني الدولة من خلال المشروعات التنموية الموجودة على أرض الواقع.

وتابع، أن دعوات المقاطعة يتبناها أصحاب الفكر المتطرف التي لا تريد سوى هدم الدولة المصرية.