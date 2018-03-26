وصول القضاة وتوافد المواطنين للجان الانتخابية في السويس

أكد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، أن القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية بالمحافظة وصلوا إلى مقر اللجان الانتخابية بالمحافظة، وعددهم 86 لجنة انتخابية داخل خمس لجان عامة، مشيرًا إلى أن هناك غرفة عمليات ستقوم بمتابعة سير العملية الانتخابية خلال ثلاثة أيام الانتخابات.

وفي نفس الإطار بدأ يتوافد المواطنون على اللجان الانتخابية بالقطاع الريفي بحي الجناين، حيث اصطف المواطنين في طابور طويل أمام لحنة مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بقرية أبو عارف.

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.