"البدوي" لـ"الوفديين": يجب "وأد فتنة" التفرقة بين القدامى والمستجدين

قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، إنه يشرف بكونه أحد أعضاء الهيئة الوفدية، كما يشرف بتكليفه لرئاسة الوفد لدورتين، داعيًا جميع الوفديين لوأد فتنة التفرقة بين الوفديين القدامى والمستجدين ،مشيرا الى أنه عانى من وصفه بمستوفد وكذلك نعمان جمعة ومحمود أباظة باعتبارهم لم يشاركوا في الوفد قبل 1952..

وخاطب البدوي، الأعضاء موضحًا أنه يستمد قوته منهم وأن بيت الأمة أعلن على لسان رئيسه في 9 أغسطس 2010 أن مصر لن تورث.

وأضاف البدوي، أن الحزب أعلن مطالب الثورة بإسقاط الدستور وتشكيل لجنة تأسيسية وحكومة إنقاذ وطني عندما ترك الجماهير ميدان التحرير، مؤكدًا أن الوفد لم يهادن في حق من حقوق الأمة.

ونوه بأن جبهة الإنقاذ انطلقت من الوفد واستمرت الى أن سقط نظام الإخوان، مشيرا إلى رفضه تشكيل الحكومة مرتين في عهد الإخوان والمجلس العسكري.

وأكد البدوي أن الوفد له وكيل و3 رؤساء لجان بالبرلمان، فازوا بمقاعدهم في مواجهة الأغلبية البرلمانية.

وأشار البدوي، إلى أنه عقد 158 مؤتمرًا انتخابيًا بكل ربوع الجمهورية، فيما كان عدد أعضاء الحزب خلال عام 2000، 12 ألف عضو، ليصبح العدد 300 ألف عضو.