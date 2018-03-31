غلق إداري لمعمل تحاليل لمخالفته شروط الترخيص بكفر سعد في الفيوم

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط قرارًا بالغلق الإداري لأحد معامل التحاليل بشارع بنك مصر في كفر سعد، لمخالفته شروط الترخيص والتشغيل وذلك لحين زوال أسباب الغلق.

وتقدمت مديرية الصحة بشأن استصدار قرار غلق إداري للمعمل المذكور، لوجود مخالفات خاصة بشروط الترخيص والتشغيل وعدم تفعيل منظومة النفايات الخطرة، ولحين زوال المخالفة.

وعليه، وجه المحافظ تعليماته لمديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار الغلق وفصل المرافق كلاً فيما يخصه.