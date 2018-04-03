وزير الري يهنئ السيسي بفوزه بالرئاسة

تقدم الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين بالوزارة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تجديد ثقة الشعب المصري له، وتوليه فترة رئاسية ثانية.

وتمنى "عبدالعاطي"، خلال بيان للوزارة، دوام التوفيق للرئيس لما فيه الخير لمصر وشعبها.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.