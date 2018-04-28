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الوطن

"المترو": انتشار فرق صيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة

منذ 5 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"المترو": انتشار فرق صيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة

مترو الأنفاق صورة أرشيفية

قال المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب لشركة مترو الأنفاق، إنه تم الدفع بفرق الصيانة والطوارئ على أرصفة جميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة، وذلك لمواجهة الأعطال الطارئة وإصلاحها فورا وبشكل عاجل، موضحا أن الشركة حريصة كل الحرص على إصلاح أي أعطال يمكن أن تحدث.

وأضاف صبرة لـ"الوطن"، أن جميع القطارات تعمل بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، مؤكدا أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة ورفعت حالة الطوارئ القصوى تحسبا لسقوط أمطار، التى من الممكن أن تهدد حركة سير القطارات وخاصة المحطات العلوية.

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