إسماعيل يوافق على مشروع القرار الجمهوري بتعديل اتفاقية منحة "تايب"

وافق المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر"تايب".

ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد يقدر بـ5 مليون و118 ألف 631 دولار أمريكي، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في العمل على تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإصلاح الاقتصادي الكلى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل.