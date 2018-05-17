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الوطن

حنان السبتي تطلق كليب "معجبة"

اليوم AM 02:27
كتب: محمود الرفاعى
حنان السبتي تطلق كليب "معجبة"

حنان سبتي

أصدرت الفنانة المغربية حنان السبتي، فيديو كليب أغنية "معجبة" للفنانة الشابة شامة حمدان، من كلمات أحمد الصانع وألحان شامة حمدان.

والأغنية غلب عليها طابع البيانو لذلك جاءت فكرة أن تغني مع عزف على البيانو من الموديل المعروف محمد وائل.

وتقول حنان السبتي في بيان، إن الأغنية أخذت الطابع الخليجي والعربي نظرا لخامة الصوت القوية التي تمتلكها والتي تناسب كلمات ولحن الأغنية، كما تشير إلى أن الأغنية المغربية في طريقها للوصول للعالمية والوطن العربي بالكامل من خلال استخدام اللغة البيضاء التي يتقنها الجميع.

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