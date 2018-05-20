تسجيل الدخول

الوطن

مصر ضمن الدول الست الأغنى في إفريقيا

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
مصر ضمن الدول الست الأغنى في إفريقيا

مصر ضمن الدول الست الأغنى في إفريقيا

جاءت 4 دول عربية، بين الدول الـ6 الأوائل، في تصنيف البنك الإفريقي للتنمية، بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي.

وأشارت آخر إحصائيات للبنك إلى أن نيجيريا تصدرت القائمة بناتج محلي قد يصل إلى 581 مليار دولار، مع نهاية العام الجاري. 

وفي نفس السياق، احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الثانية بناتج محلي يبلغ 276 مليار دولار، بحسب "سكاي نيوز". 

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بناتج محلي وصل إلى 264 مليار دولار، ثم تلتها الجزائر في المرتبة الرابعة بـ170 مليار دولار.

أما السودان فاحتل المرتبة الخامسة بناتج محلي قد يصل في نهاية العام إلى 124 مليار دولار، واحتل المغرب المرتبة السادسة بناتج محلي قد يبلغ 121 مليار دولار.

أخبار متعلقة

سفيرة فنلندا: الشركات الناشئة بوابة نحو المستقبل في الاقتصاد المصري

سفيرة فنلندا: الشركات الناشئة بوابة نحو المستقبل في الاقتصاد المصري
بالصور| إسماعيل: مؤشرات الاقتصاد المصري إيجابية وعجز الموازنة انخفض لـ9.6%

بالصور| إسماعيل: مؤشرات الاقتصاد المصري إيجابية وعجز الموازنة انخفض لـ9.6%
نائب مدير صندوق النقد: الاقتصاد المصري ينمو بنسبة أكبر من 5%

نائب مدير صندوق النقد: الاقتصاد المصري ينمو بنسبة أكبر من 5%
"إتش سي": الاقتصاد المصري يخرج من دائرة الخطر ويدخل مرحلة التعافي

"إتش سي": الاقتصاد المصري يخرج من دائرة الخطر ويدخل مرحلة التعافي

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

أصل وفصل|"ومن الحـب ما قتل".. حينما قدم الأصمعي نصيحة لعاشق

أصل وفصل|"ومن الحـب ما قتل".. حينما قدم الأصمعي نصيحة لعاشق

محادثات بين سول وواشنطن لضمان عقد قمة "ترامب وكيم"

محادثات بين سول وواشنطن لضمان عقد قمة "ترامب وكيم"

اتفاقية بين "صحة جنوب سيناء" و"بنات الأزهر" للعمل بمستشفى رأس سدر

اتفاقية بين "صحة جنوب سيناء" و"بنات الأزهر" للعمل بمستشفى رأس سدر

مصر ضمن الدول الست الأغنى في إفريقيا

مصر ضمن الدول الست الأغنى في إفريقيا

18 رحلة جوية تقل 3116 معتمرا اليوم من مطار القاهرة إلى جدة والمدينة

18 رحلة جوية تقل 3116 معتمرا اليوم من مطار القاهرة إلى جدة والمدينة

اختيارات الوطن

"فكوا عقدة النحس".. الأمير هاري وميجان ماركل يتحديان العقبات ويتزوجان

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

الأكثر قراءة

عاجل