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الوطن

استبدال 11 ألف إسطوانة بوتاجاز تالفة مجانا بالوادي الجديد

منذ 29 دقيقة
كتب: شرف غريب
استبدال 11 ألف إسطوانة بوتاجاز تالفة مجانا بالوادي الجديد

اسطوانات انابيب بالوادي الجديد

قال محمد رجب، مدير محطة تعبئة البوتاجاز بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه يجري حاليا البدء في تطبيق منظومة استبدال إسطوانات البوتاجاز التالفة، حيث جرى تدعيم محطة تعبئة البوتاجاز بـ 11 ألف إسطوانة جديدة، ليجري استبدال الاسطوانات التالفة بها.

وأضاف رجب أن تطبيق هذه المنظومة سيستمر حتى أول يونيو المقبل بالمجان وسيجري استلام الاسطوانات المعبأة من المواطنين عند الاستبدال بعد هذه الفترة، لإصلاح الإسطوانة التالفة بتكلفة 10 جنيهات للسن التالف، و25 جنيها على البدن.

وأشار رجب إلى أن محطة تعبئة البوتاجاز تناشد جميع المواطنين عدم استلام الإسطوانات المعبأة أو التالفة سواء في (السن أو البدن) خلال هذه الفترة، حتى يجري التأكد من رواج الإسطوانات السليمة داخل المحافظة، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

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