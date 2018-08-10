استضاف مركز جسور بكنيسة جميع القديسين بالزمالك عرض حكي "المخاوفتية" والذي تناول الحكاوتية من خلال حواديتهم مخاوف يواجهها الإنسان في زماننا وتحدياته المختلفة.

جدير بالذكر أن المشاركين في العرض متدربين في ورش حكي أقيمت في مركز جسور بعنوان "بالحكي نكسر الحواجز" وكان مسرح حدوتي المتنقل الحكي هو الذي قدم هذه الورش علي يد الحكاوتية سها عبد القادر، وهي صاحبة مشروع حدوتي لإحياء فن الحكي.

قالت سها عبد القادر، مخرجة عرض "المخاوفتية"، إن فكرة العرض كانت تحدي لها، مشيرة إلى أن فن الحكي هو فن غير منتشر ولأن إحياءه وبشكل معاصر من خلال عرض "المخاوفتية" هو تجربة جديدة بالنسبة لجمهور المسرح.

وعن فن الحكي، أضافت أنه فن ووسيلة جيدة لتعبير الإنسان عن مشاعره وأفكاره وثقته بنفسه وأن الإنسان يمارس الحكي بشكل تلقائي في حياته اليومية، مشيرة إلى أنه في الحواديت يجد المتلقي نفسه.

وأكدت أنها تأمل في أن يساهم مسرح حدوتي بقيادتها في إحياء هذا الفن وتطويره.

وعن مسرح حدوتي، قالت إن المسرح يقدم هذا الفن لجميع الأعمار ففي عروض وورش للأطفال أيضا كما هناك عروض ورش للكبار.