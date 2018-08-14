أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المتعثرة وإيجاد حلول فورية لأي مشكلات تعوق عمليات استكمال تنفيذها، لما لهذا من مردود إيجابي، حيث سيسهم ذلك في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع انتهاء مختلف الاعمال الخاصة بالطريق الدائري الإقليمي، مشددًا على ضرورة التزام سيارات النقل بتوقيتات محددة لها للسير على الطريق الدائري، والتى تكون خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحاً، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين وزارات الداخلية والنقل والتنمية المحلية لتطبيق هذا القرار بكل حسم، وأن يتم الإعلان عن هذه التوقيتات المحددة.