أرسلت وزارة الخارجية الروسية، مذكرة احتجاج إلى واشنطن بداعي "انتهاك القانون الدولي" بخصوص الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.

وأعلنت الخارجية الروسية، في بيان، اليوم، أنها أرسلت عبر القنوات الدبلوماسية مذكرة احتجاج إلى واشنطن بسبب انتهاكات بحق الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.

واتهمت الخارجية الروسية، الولايات المتحدة، باستمرار انتهاك القانون الدولي بخصوص ممتلكاتها الدبلوماسية.

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتهاكات التي تتجاوز العلاقات الروسية الأمريكية وتؤثر على مصالح الرأي العام الدولي، لفتت انتباه الأمم المتحدة"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وفي سبتمبر 2017، أغلقت الإدارة الأمريكية القنصلية الروسية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا "غرب"، واثنتين من ملحقياتها الدبلوماسية في العاصمة واشنطن ومدينة نيويورك "شرق"، في إطار عقوباتها على موسكو.