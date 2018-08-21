تدرس وزارة المالية عقد اتفاق مع إحدى الشركات الأوروبية للحصول على عدد من ماكينات الصراف الآلي، التي تتيح للمواطنين الحصول على عملات معدنية مقابل عملات ورقية (ماكينات الفكة) فمثلا تمكنهم من فك العملات الورقية من مختلف الفئات بجنيهات معدنية.

وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، أنه يجري تجربة تشغيل إحدى تلك الماكينات التي وفرت من الشركة المنتجة للتجربة مجانا قبل التعاقد؛ للتحقق من فائدة الاستخدام، على أن تتاح خلال فترة قصيرة في المحطات الرئيسية لمترو الأنفاق بالقاهرة؛ تسهيلا على المواطنين حيث تتيح لهم الحصول على ما يحتاجونه من فكة لشراء تذاكر المترو.

يشار إلى أنه ينتظر تعميم تلك الماكينات في غالبية محطات المترو مستقبلا بعد التأكد من نجاح التجربة واستفادة المواطنين فعلا منها.