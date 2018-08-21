تفقد الدكتور تامر مرعي، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة في جنوب سيناء، يرافقه صبري محمد، وكيل إدارة التمريض، اليوم، مستشفي دهب المركزي للاطمئنان على سير العمل وانتظامه، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى في تقديم الخدمات الطبية لمواطني مدينة دهب، والتأكد من رفع درجة اﻹستعداد القصوى في إطار الاستعدادات الخاصة بعيد اﻷضحى.

وتفقد "مرعي" اﻷقسام الداخلية للمستشفى للاطمئنان على سير العمل وانتظامه والوقوف علي مدى انضباط فريق العمل من اﻷطباء والتمريض والفنيين بجميع اﻷقسام والتأكد من توافر اﻷدوية والمستلزمات واﻷكسجين وتوافر فصائل الدم.

كما زار المرضى باﻷقسام الداخلية للاطمئنان على حالتهم الصحية، واطلع علي دفاتر الحضور والانصراف والسجلات الخاصة بالنوبتجيات، مشددا على جميع العاملين بالمستشفى ضرورة الانتظام في العمل.