لقيت أم مصرعها وأصيب طفليها بعد أن صدمتهم سيارة طائشة وفرت هاربة ببورسعيد.

تلقى الدكتور عادل تعيلب، مدير الصحة ببورسعيد، إخطارا من مستشفى بورسعيد العام، يفيد بوصول محمد هشام رجب، 12 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، وفدا هشام رجب، 45 يوما، مصابة بكدمات وسحاجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وحالتهما العامة متوسطة وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهما، كما جرى نقل شيرين جمال عبد الباسط، 40 سنة جثة هامدة إلى مشرحة المستشفى.

وتبين من تحريات رجال البحث الجنائي أن سيارة مجهولة صدمت الأم وطفليها وفرت هاربة وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات والتحفظ على الجثة تحت تصرفها.