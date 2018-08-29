اندلاع 3 حرائق بالكويت

قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في دولة الكويت، إنها تلقت بلاغًا باندلاع حريق منزل في منطقة صباح الأحمد، وعلى الفور تم توجيه فرقة إطفاء الكوت، ومركز الوفرة، إلى موقع الحادث، وتشكيل رجال الإطفاء إلى مجموعتي إنقاذ ومكافحة.

وبحسب موقع "الجريدة" الكويتي، أضافت الإدارة في البيان: "اتضح أن هناك عائلة كويتية تتكون من رب الأسرة و3 نساء و3 أطفال وخادمة محتجزين بغرفة نوم في الدور الأول بسبب حريق اندلع داخل المطبخ بالدور الأرضي، حيث تسبب تصاعد الدخان الكثيف والحرارة في منعهم من الخروج من المنزل".

وقالت الإدارة إنها "نجحت في وقت قياسي في إخراج العائلة المحتجزة ومكافحة الحريق، مشيرة إلى وجود حالتي اختناق بين المحتجزين، وهما طفل وامرأة، وتلقيا العلاج في مكان الحادث من جانب الطوارئ الطبية لمنطقة صباح الأحمد".

ومن جهة أخرى، ورد بلاغ آخر يفيد باندلاع حريق في شاليه كيربي داخل مزرعة بمنطقة "العبدلي"، ‏وعلى الفور تم توجيه مركز إطفاء العبدلي، حيث تمت محاصرة الحريق وإخماده لمنع امتداد ألسنة اللهب إلى الأماكن المجاورة دون وقوع أي إصابات.

وأفاد بلاغ ثالث ‏تلقته غرفة العمليات المركزية في الإطفاء بوقوع حادث حريق بعمارة في منطقة الجليب، وعلى الفور تم توجيه مركز إطفاء الجليب مسنودا بمركز إطفاء العارضية، وتبين أن الحريق في الطابق العلوي للعمارة، وتمت السيطرة عليه، وإخماده دون إصابات.