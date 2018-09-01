يحل المنتج والخبير الإعلامي، عمرو قورة، ضيفًا على برنامج "القاهرة اليوم" الذي يُعرض عبر قناة "أوربت"، وذلك خلال حلقة الغد، الأحد، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويتحدث "قورة" خلال الحوار، عن قضايا الفن والإعلام في الفترة الأخيرة، ورؤيته للمشهد الإعلامي، وكذلك وضع حلول، للخروج من تلك الأزمة التي يشهدها هذا المجال حاليًا.

وفي فقرة أخرى، يحل الدكتور حسن عبد الله، رئيس قطاع البحوث الضريبية، بوزارة المالية سابقًا، ضيفًا على البرنامج، للحديث عن الضريبية العقارية، وآليات سدادها.

برنامج "القاهرة اليوم"، يُقدمه جمال عنايت، وبثينة توكل، وإدوارد، عبر قناة "أوربت"، يوميًا، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ولمدة 3 ساعات على الهواء مباشرة.